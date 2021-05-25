Кличко "перекрыл" улицу в центре Киева

Столичный градоначальник регулярно занимается спортом. Фото: УНИАН

Утром 25 мая мэра Киева Виталия Кличко с велосипедом заметили на пешеходном переходе в центре столицы.

Соответствующее видео распространили в Тelegram Dash Cam UA.

"Кортеж Кличко перекрыл улицу Богдана Хмельницкого", - говорится в описании видео.

Водитель остановился на переходе, чтобы пропустить столичного главу. На видео слышно, как он обращается к Кличко, а тот машет рукой в ответ.

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Кортеж пятого президента Петра Порошенко нарушил ПДД. Автомобили при выезде с территории Верховной Рады проехали несколько десятков метров по встречной полосе.