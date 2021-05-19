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среда, 19 мая 2021 11:06

В центре Киева кортеж Шмыгаля ехал под выключеные светофоры

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В центре Киева кортеж Шмыгаля ехал под выключеные светофоры
В центре Киева отключили светофоры для проезда кортежа шныряли. Фото: скриншот с видео

В среду, 19 мая, для проезда кортежа премьер-министра Дениса Шмыгаля в центре Киева отключили светофоры.

Это произошло на ул. Грушевского возле Верховной Рады, пишет "Страна".

Отмечается, что в правительственном квартале не работали сразу четыре светофора. Полиция начала регулировать движение автотранспорта самостоятельно.

В этот момент там проехал кортеж премьера, состоящий из нескольких машин.

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Кортеж пятого президента Петра Порошенко нарушил ПДД. Автомобили при выезде с территории Верховной Рады проехали несколько десятков метров по встречной полосе.

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Дата
19
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