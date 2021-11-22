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понедельник, 22 ноября 2021 09:39

Кличко озвучил оптимистический прогноз выхода Киева из красной зоны

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Кличко озвучил оптимистический прогноз выхода Киева из красной зоны
В ближайшее время Киев сможем выйти из красной зоны и перейти в оранжевую – Кличко. Фото: Минздрав Украины

В Киеве эпидемиологическая ситуация улучшилась по сравнению с прошлыми неделями.

Так что красная столица скоро может изменить цвет. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

Заполненность больниц сейчас несколько меньше, чем в предыдущие дни - 58%, утверждает мэр.

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"У нас сейчас есть положительная динамика. Я надеюсь, что если сохранится эта динамика, в ближайшее время мы сможем выйти из красной зоны и перейти в оранжевую", – сказал Кличко.

Подчеркнул, что вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни сейчас, и в очередной раз призвал украинцев привиться.

"61% сейчас заполненность кроватей с кислородом. На сегодняшний день у нас 46 человек умерли. Ужасные цифры. Чуть меньше, чем было, но расслабляться ни в коем случае не нужно", - отметил Кличко.

В понедельник, 22 ноября, в Киеве и Львове возобновили очное обучение в школах учащиеся 5-11 классов. Решение было принято, опираясь на рекомендации специалистов – медиков, вирусологов.

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