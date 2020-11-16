Кличко отчитался о ситуации с Covid-кроватями в Киеве

Столица подготовила более 4,5 тыс. коек для приема больных коронавирусом. Фото: УНИАН

В коммунальных медучреждениях Киева подачей кислорода оборудовали почти 1200 койко-мест для Covid-пациентов. Также дополнительно закупают концентраторы кислорода.

Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко.

"Аппаратов ИВЛ в коммунальных медучреждениях - более 460. Концентраторов кислорода - более 160. И в ближайшее время закупим еще 130", - отметил глава столицы.

По словам Кличко, в нескольких больницах делают капитальный ремонт систем кислородного снабжения. Это позволит обеспечить кислородом дополнительно еще более 600 коек.

В общем Киев уже подготовил более 4,5 тыс. коек для приема больных коронавирусом в 26 коммунальных медучреждениях. Заполненность койко-мест - более 53%.

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По состоянию на 16 ноября инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 879 человек. Это несмотря на то, что в выходные выявляют меньше больных, чем обычно.