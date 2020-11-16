Covid-19 в Киеве: какая ситуация после выходных

По состоянию на 16 ноября инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 879 человек. Это несмотря на то, что в выходные выявляют меньше больных, чем обычно. Подтвержденных случаев заболевания 51 499.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Забелели также 43 медика

"В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 79 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели 8 человек. Всего коронавирус преодолели 18 767 жителей Киева. Умерли 11 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 976 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:

- 511 женщин в возрасте от 18 до 99 лет,

- 316 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет,

- 28 девочек от 9 месяцев до 17 лет и 24 мальчика от 3 до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 125, в Оболонском - 115 и по 112 случаев в Подольском и Соломенском районах.

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Увеличивается количество пациентов, нуждающихся в госпитализации. В стационарах медучреждений города лечатся 2062 больных коронавирусом.

"Из них 34 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 683 пациента. Кислородную поддержку получают 895 человек под аппаратами ИВЛ - 31 больной", - добавил Кличко.

За последние сутки в Украине обнаружили 9832 новых больных коронавирусом. Из них детей - 354, медработников - 360. По состоянию на утро 16 ноября имеем 545 689 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.