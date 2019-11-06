Кличко обвиняют в госизмене

Речь идет о возможной госизмене и хищения бюджетных средств. Фото: "РБК-Украина".

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело о возможной государственной измене и хищении в отношении мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей.

Речь идет о возможной госизмене и хищения бюджетных средств при застройке Киева со стороны Кличко и его заместителей, передает "РБК-Украина".

"Национальным антикоррупционным бюро Украины выполнено указанное постановление Высшего антикоррупционного суда и внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в ответе на запрос издания.

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В октябре Высший антикоррупционный суд открыл производство по этому делу и обязал НАБУ внести сведения в Единый реестр досудебных расследований. Это произошло после того, как в НАБУ подали заявление на действия Кличко и его заместителей, которые, по мнению заявителя, подпадают под злоупотребление властью, получение неправомерной выгоды, хищения, государственной измене и т. д.

Ранее НАБУ завело дело на Кличко тоже по решению антикоррупционного суда. Дело касается хищения средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве.