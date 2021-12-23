Кличко намерен начать новый год с "громких кадровых увольнений", - источник

Мэр Киева, лидер партии УДАР Виталий Кличко в самом начале 2022 года намерен уволить некоторых своих заместителей и сотрудников Аппарата Киевской городской госадминистрации.
Увольнения будут "громкими", сообщил канал Telegram "Информатор". Решение приняли на совещании в узком кругу.
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"В начале следующего года в КМДА будет весело. По нашим источникам, на днях под Киевом состоялось совещание Кличко с тремя людьми из его самого близкого круга. На этой встрече приняли решение в начале года провести громкие кадровые увольнения среди его заместителей и аппарата КГГА", - говорится в сообщении.
Источник намекнул, что официальная информация появится в ближайшее время.
"Запасаемся попкорном и ждем новостей. Не переключайтесь!" - написал он.
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