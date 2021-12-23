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четверг, 23 декабря 2021 18:15

Кличко намерен начать новый год с "громких кадровых увольнений", - источник

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Кличко намерен начать новый год с &quot;громких кадровых увольнений&quot;, - источник
Официальная информация появится уже в ближайшее время. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева, лидер партии УДАР Виталий Кличко в самом начале 2022 года намерен уволить некоторых своих заместителей и сотрудников Аппарата Киевской городской госадминистрации.

Увольнения будут "громкими", сообщил канал Telegram "Информатор". Решение приняли на совещании в узком кругу.

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"В начале следующего года в КМДА будет весело. По нашим источникам, на днях под Киевом состоялось совещание Кличко с тремя людьми из его самого близкого круга. На этой встрече приняли решение в начале года провести громкие кадровые увольнения среди его заместителей и аппарата КГГА", - говорится в сообщении.

Источник намекнул, что официальная информация появится в ближайшее время.

"Запасаемся попкорном и ждем новостей. Не переключайтесь!" - написал он.

КП в Украине
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