Клали асфальт на снег: Киевавтодор отреагировал на работу коммунальщиков

В Киеве коммунальщики укладывали асфальт поверх снега. Инцидент произошел 13 января на ул. Автотранспортной.
Соответствующее видео распространил "Типичный Киев" в Telegram.
"Интересно, до весны доживет?", - говорится в описании видео.
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На кадрах видно, как рабочие выполняют ямочный ремонт на проезжей части. Тем временем на дороге лежит снег.
В Киевавтодоре объяснили, что для выполнения текущего ремонта использовали литую холодную асфальтобетонную смесь. Такой тип смесей применяют в холодную погоду.
В Полтаве во время снегопада дорожная служба асфальтировала дворы города. Работы проходили по нескольким адресам.
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