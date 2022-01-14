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суббота, 15 января 2022 02:52

Клали асфальт на снег: Киевавтодор отреагировал на работу коммунальщиков

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Клали асфальт на снег: Киевавтодор отреагировал на работу коммунальщиков
В Киевавтодоре объяснили, что на ул. Автотранспортной выполняли мелкий текущий ремонт холодной асфальтобетонной смесью. Фото: скриншот с видео

В Киеве коммунальщики укладывали асфальт поверх снега. Инцидент произошел 13 января на ул. Автотранспортной.

Соответствующее видео распространил "Типичный Киев" в Telegram.

"Интересно, до весны доживет?", - говорится в описании видео.

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На кадрах видно, как рабочие выполняют ямочный ремонт на проезжей части. Тем временем на дороге лежит снег.

В Киевавтодоре объяснили, что для выполнения текущего ремонта использовали литую холодную асфальтобетонную смесь. Такой тип смесей применяют в холодную погоду.

В Полтаве во время снегопада дорожная служба асфальтировала дворы города. Работы проходили по нескольким адресам.

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