Киевскую "Трою" облагородили парком за 48 млн

На территории столичной Троещины открыли первую часть нового парка. Новая зеленая зона расположена между проспектом Маяковского и улицей Бальзака.
На сегодня облагородили 2,3 га территории, пишет asn.
Ранее на месте парка были заросли, болота. Здесь часто распивали алкоголь.
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На сегодня здесь установили скамейки, урны для мусора и навигационные указатели. Парк оборудован оросительной системой и LED-освещением. Дорожки вымощены плиткой, установлена парковка для велосипедистов.
Стоимость ремонта парка с водными объектами составила 48 млн грн.
Вторую часть парка откроют в следующем году.
Это первый подобный парк на жилом массиве, где проживает более полумиллиона человек.
Управление Национальной полиции Украины в Киеве обнародовало информацию о количестве преступлений в разных районах столицы. Оказалось, что за первые 6 месяцев 2018-го минимальное количество уголовных преступлений произошло в Печерском районе Киева.
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