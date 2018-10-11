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четверг, 11 октября 2018 11:27

Киевскую "Трою" облагородили парком за 48 млн
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На территории столичной Троещины открыли первую часть нового парка. Новая зеленая зона расположена между проспектом Маяковского и улицей Бальзака.

На сегодня облагородили 2,3 га территории, пишет asn.

Ранее на месте парка были заросли, болота. Здесь часто распивали алкоголь.

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Вторую часть парка откроют в следующем году
Фото: asn.in.ua
Вторую часть парка откроют в следующем году
Вторую часть парка откроют в следующем году
Вторую часть парка откроют в следующем году
Вторую часть парка откроют в следующем году

На сегодня здесь установили скамейки, урны для мусора и навигационные указатели. Парк оборудован оросительной системой и LED-освещением. Дорожки вымощены плиткой, установлена ​​парковка для велосипедистов.

Стоимость ремонта парка с водными объектами составила 48 млн грн.

Вторую часть парка откроют в следующем году.

Это первый подобный парк на жилом массиве, где проживает более полумиллиона человек.

Управление Национальной полиции Украины в Киеве обнародовало информацию о количестве преступлений в разных районах столицы. Оказалось, что за первые 6 месяцев 2018-го минимальное количество уголовных преступлений произошло в Печерском районе Киева.

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