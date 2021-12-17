Киевское здание "разрисовали" крымско-татарским орнаментом Орьнек

Фото: КГГА

Вечером 16 декабря здание КГГА засияло крымско-татарским орнаментом Орьнек, включенным в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"16 декабря, во время 16-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО украинский элемент "Орьнек - крымско-татарский орнамент и знания о нем" включили в Репрезентативный список нематериальной культур", - говорится в сообщении.

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Орьнек стал четвертым украинским элементом, внесенным в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества.

В предыдущие годы туда включили следующие элементы: Петриковская роспись как феномен украинской декоративно-орнаментальной живописи - 2013 год , Традиция Косовской рисованной керамики - 2019 год и Казацкие песни Днепропетровской области - 2016-го.

Орьнек - это система символов, каждый из которых имеет уникальное значение и смысл. Многие символы используются в качестве защитных оберегов. Всего около 35 символов, каждый из которых имеет свое уникальное значение и смысл. Орьнек также используется во многих традиционных ремеслах. Значение орнаментальных композиций Орьнека связано с пожеланиями благополучия, примирения в семье, продолжения рода, заботы о семье и детях, уважения к жизненному опыту и мудрости старшего поколения.