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вторник, 14 сентября 2021 13:34

Киевское шоссе до 1 декабря перекроют для транспорта

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С 22:00 14 сентября до 1 декабря на Гостомельском шоссе и на его пересечении с ул. Городской в ​​Киеве ограничат движение транспорта.

На перекрестке начнется средний ремонт, сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: КК "Киевавтодор"
  К 1 декабря на Гостомельском шоссе и на его пересечении с ул. Городской ограничат движение транспорта
К 1 декабря на Гостомельском шоссе и на его пересечении с ул. Городской ограничат движение транспорта

"В ночь на 15 сентября на участке будут снимать старое дорожное покрытие. Также отремонтируют Гостомельское шоссе до черты города", - говорится в сообщении.

При благоприятных погодных условиях основные ремонтные работы планируют закончить до ноября. Однако ограничения дорожного движения возможны до 1 декабря.

Дорожники отметили, что перекрытия транспорта на участке будет частичным.

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Вокруг Киева построят новую Киевскую объездную дорогу общей протяженностью почти 150 км. Проект строительства магистрали планируют реализовать до 2025 года в рамках национальной программы "Большое строительство". Общая стоимость дороги составляет 85 млрд грн.

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