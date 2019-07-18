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четверг, 18 июля 2019 12:28

Киевское море позеленело
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Киевское водохранилище, которое также называют Киевским морем, позеленело.

"Северное сияние Киевского водохранилища", - пишут на странице "Жизнь города Вышгород" в Facebook и публикуют фото.

Днепр не впервые приобретает летом ярко-зеленый цвет. Вода окрашивается из-за цветения водорослей, сообщают Українські новини.

Экологи объясняют такой цвет плохим водообменом реки Днепр с Киевским водохранилищем, а также попаданием в водоемы большого количества пестицидов.

Вода окрашивается из-за цветения водорослей.
Фото: facebook.com/uptownlifepage
Вода окрашивается из-за цветения водорослей.
Вода окрашивается из-за цветения водорослей.

В июне на пляжах Одессы в море позеленела вода. Там начали размножаться микроорганизмы Нодулариа спамигена. Они выделяют ядовитые вещества.

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18
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