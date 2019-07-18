Киевское море позеленело

Киевское водохранилище, которое также называют Киевским морем, позеленело.

"Северное сияние Киевского водохранилища", - пишут на странице "Жизнь города Вышгород" в Facebook и публикуют фото.

Днепр не впервые приобретает летом ярко-зеленый цвет. Вода окрашивается из-за цветения водорослей, сообщают Українські новини.

Экологи объясняют такой цвет плохим водообменом реки Днепр с Киевским водохранилищем, а также попаданием в водоемы большого количества пестицидов.

Фото: facebook.com/uptownlifepage

В июне на пляжах Одессы в море позеленела вода. Там начали размножаться микроорганизмы Нодулариа спамигена. Они выделяют ядовитые вещества.