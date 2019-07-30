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вторник, 30 июля 2019 17:56

Киевский метрополитен откажется от "зеленых карточек"

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Киевский метрополитен откажется от &quot;зеленых карточек&quot;
Если жетоны будут полностью выведены из обращения до 31 октября, то "зеленые карточки" еще некоторое время будут действовать Фото: hmarochos.kiev.ua

Карточки метро прекратили продавать на одном из вестибюлей станции "Теремки".

Если жетоны будут полностью выведены из обращения до 31 октября, то "зеленые карточки" еще некоторое время будут действовать. Конкретные сроки в метрополитене не называют, пишет Хмарочос.

"В перспективе по решению города должен работать только электронный билет. 29 июля уже первый вестибюль на Теремках так заработал. Карточки метро не продаются, проходить еще можно. Сейчас пока переходный период, все инструменты работают", - сообщила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Жетоны полностью прекращают использовать на отдельных вестибюлях станций метро "Позняки", "Теремок" и "Ипподром", "Нивки", "Кловская".

31 октября город официально перейдет на е-билет. Оплатить проезд можно будет разовыми билетами с QR-кодами и Kyiv Smart Card. Последняя, в отличие от "зеленой карты" метро, стоит 50 грн. Эта стоимость не возвращается.

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Киевский метрополитен закупит 150 "автоматизированных рабочих мест кассиров", которые будут продавать карточки.

21 июля Киевский метрополитен перестанет продавать жетоны на станции Позняки. До этого такой способ оплаты отменили на станциях Нивки, Ипподром и Теремки.

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