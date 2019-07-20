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суббота, 20 июля 2019 19:15

Объяснили, как метро будет избавляться от жетонов

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Объяснили, как метро будет избавляться от жетонов
Жетоны постепенно будут переставать продавать на разных станциях. Фото: Gazeta.ua

21 июля Киевский метрополитен перестанет продавать жетоны на станции Позняки. До этого такой способ оплаты отменили на станциях Нивки, Ипподром и Теремки.

- Сначала выводим жетоны со станций, где электронные инструменты оплаты популярнее. Постепенно перестанем продавать и на других. Пока это будет лишь один из вестибюлей, - говорит Gazeta.ua пресс-секретарь подземки Наталья Макогон, 37 лет. - В октябре жетоны резко не будут выводить из оборота. Пассажирам нужно время для выбора комфортного способа электронной оплаты проезда.

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Она добавила, что сейчас жетонами расплачиваются около 20% пассажиров. И этот показатель падает.

- Жетоны убирают, потому что городская администрация распорядилась ввести электронную систему оплаты проезда. А они не подпадают под такие инструменты оплаты, - продолжает Наталья Макогон.

С 30 октября в киевском метро не будут продавать и принимать жетоны в качестве способа оплаты.

Автор: Анна МИТИЧЕВА
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