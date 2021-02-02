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вторник, 02 февраля 2021 10:15

Киевские вузы возглавили рейтинг Webometrics-2021

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Национальный университет им. Тараса Шевченко и Национальный университет "КПИ им. Игоря Сикорского" возглавили топ-10 украинских университетов по уровню присутствия в сети. В мировом рейтинге вузов они заняли 1162 и 1597 места.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Webometrics-2021.

Автор: скриншот рейтинга
  Топ-10 рейтинга украинского сегмента возглавили такие вузы
Топ-10 рейтинга украинского сегмента возглавили такие вузы

5 первых позиций рейтинга заняли следующие вузы:

- Сумской государственный университет,
- Харьковский национальный университет им. Василия Каразина
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
- Национальный аэрокосмический университет им. Николая Жуковского "Харьковский авиационный институт"
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.

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Этот рейтинг составляют с 2004 года и публикуют дважды в год. Webometrics Ranking of World's Universities - инициатива лаборатории киберметрикы, исследовательской группы, которая действует при Министерстве науки и инноваций Испании. В настоящее время лаборатория анализирует более 20 тыс. высших учебных заведений.

1 февраля началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания 2021 года. В этом году регистрация продлится до 5 марта.

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Дата
02
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