Стартовала регистрация на основную сессию ВНО-2021 фото: volyn24.com

Сегодня началась регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания 2021 года. В этом году регистрация продлится до 5 марта.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатной. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем из 5 учебных предметов, информирует пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Регистрация на ВНО происходит на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Чтобы зарегистрироваться для участия во ВНО, нужно:

- правильно выбрать категорию лица;

- создать и заполнить регистрационную карту с помощью сервиса "Зарегистрироваться" на сайте УЦОКО;

- подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении - для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования, или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования - для выпускников прошлых лет.

Комплект регистрационных документов должен содержать:

- оформленную регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться";

- заверенную копию паспорта гражданина Украины;

- заверенную копию документа о полном общем среднем образовании для выпускников прошлых лет;

- при необходимости другие документы: медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени/фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, представленных на иностранном языке для регистрации.

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В этом году основная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 21 мая до 15 июня по следующему графику:

- 21 мая - химия;

- 24 мая - испанский, немецкий, французский языки;

- 25 мая - английский язык;

- 28 мая - математика, математика задания уровня стандарта;

- 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература;

- 4 июня - история Украины;

- 7 июня - физика;

- 10 июня - биология;

- 15 июня - география.

Результаты внешнего независимого оценивания разместят на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

Дополнительный период регистрации отдельных категорий лиц продлится с 6 до 18 мая включительно. Дополнительная сессия ВНО состоится с 29 июня по 16 июля.

В Украине вводят стипендии для выпускников, у которых будут хорошие результаты ВНО. Таких премий будет 250 в год. Для каждой области выделят по 10 денежных наград.