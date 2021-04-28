Киевом начнет курсировать трамвай с "изюминкой"

В Днепре продолжаются испытания нового низкопольного трамвая "Татра-Юг К1-Т306" производства "Южмаша".

Об этом сообщила пресс-служба Днепровского горсовета.

Фото: dniprorada.gov.ua

"Это один из 20 вагонов, которые вскоре будут курсировать по Киеву. На испытания он будет выезжать в течение двух недель с депо №3, по улице Руденко", - говорится в сообщении.

По словам директора департамента транспорта Днепровской горсовета Игоря Маковцева, власти города присматривается к этой модели.

"В настоящее время мэрия ведет тесные переговоры с ЕБРР о кредите в €70 миллионов. За эти средства городской совет планирует полностью реконструировать трамвайные пути - это маршрут №19, и туда мы планируем закупить новые трамваи. Мы заранее присматриваемся к нашему производителю, хотя и есть предложения от Турции, Китая и нескольких европейских производителей", - отметил Маковцев.

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Упомянутый трамвай разработан в Днепре. Оборудование модели - украинское: современная электроника, камеры видеонаблюдения и наполнение салона. Он имеет большую вместимость - 260 человек. Из этого количества есть 59 мест для сидения. В салоне, отметил Маковцев, можно подзарядить смартфон, что является "маленькой изюминкой". Из стандартных удобств - современная система отопления и отдельные кондиционеры для водителя в кабине и пассажиров в салоне. Вагон при движении почти бесшумный.