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среда, 09 декабря 2020 19:15

Киевлянина с новым сердцем выписали из больницы

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На 17-й день после операции выписали 36-летного пациента Сергея с новым сердцем.

В операции по пересадке сердца способствовали сотни людей. В частности врачи, медсестры, лаборанты, военные пилоты-вертолетчики, рассказал в Facebook кардиохирург Борис Тодуров, который делал операцию.

Автор: скриншот с видео
  За последний год в Украине провели 6 трансплантаций сердца после 15 лет перерыва - Тодуров
За последний год в Украине провели 6 трансплантаций сердца после 15 лет перерыва - Тодуров

7 лет назад мужчина уже перенес одну из самых сложных операций - Бенталла. Ему заменили восходящую аорту и аортальный клапан. После операции он чувствовал себя удовлетворительно, но в последнее время появилась сердечная недостаточность.

"6 трансплантаций сердца за год после 15-летнего перерыва. Отдельная благодарность Самчуку и Ткаченко - главным врачам клиник, с которыми мы делаем такое важное дело. В этой операции приняли участие сотни людей разных специальностей - от народных депутатов, министров, полицейских до пилотов военного вертолета", - написал Тодуров.

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Тодуров поблагодарил жену погибшего донора, которая находится на 5 месяце беременности. Органы донора - сердце и 2 почки - спасли жизнь 3 людям.

"Семье донора приношу искренние соболезнования и особую благодарность за ваш гражданский поступок. Сердце вашего близкого человека продолжает жить и радовать другого хорошего человека. Команда Института сердца приглашает к сотрудничеству все заинтересованные клиники для работы в области трансплантологии. Жизнь продолжается", - отметил врач.

Во Львове успешно провели 4 операции по трансплантации. Сделали 3 пересадки почки и одну - сердца, сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко на брифинге.

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09
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