В Украине провели четыре операции по трансплантации органов

Операции провели в ночь с 20 на 21 ноября. Фото: pinterest.com

Во Львове успешно провели четыре операции по трансплантации.

Три трансплантации почки, и одну трансплантацию сердца, сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко на брифинге.

"В ночь с пятницы на субботу (20-21 ноября - Gazeta.ua) специалистами Львовской городской больницы скорой помощи, специалистами Института сердца, а также Национального института хирургии и трансплантологии им Шалимова было успешно проведено 4 трансплантации, из них три трансплантации почки и одну трансплантацию сердца ", - рассказал Иващенко.

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По его словам, три из них были проведены по результатам посмертного донорства.

Сейчас пациенты находятся в стабильном состоянии. Те, кому трансплантировали почки, находятся во Львове, пациент, которому было трансплантировано сердце, - в Институте сердца.

Львовская больница скорой помощи получила современный американский аппарат для проведения сложных операций. Da Vinci ювелирно и сверхточно поможет удалять мельчайшие опухоли.