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вторник, 25 декабря 2018 19:15

Киевлянин делает миниатюрные храмы из дерева
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Киевлянин Вячеслав Коломиец собственноручно собирает модели украинских деревянных храмов.

Для работы использует липу, фанеру, шпон, проволоку, краски и клей. "Я пытался делать те церкви, которые находятся в аварийном состоянии или совсем разрушены. Собирал модели по фотографиям и чертежам, которые находил. Есть шикарные деревянные храмы, но вопрос в том, что все они очень известные, все их видели и все о них слышали. А я ищу малоизвестные церкви у которых была бы приличная архитектура", - говорит Коломиец в интервью изданию "Инфолайф".

Церковь Св. Архистратига Михаила 1882 года в селе Головеньки, Черниговская область
Фото: Инфолайф
Церковь Св. Архистратига Михаила 1882 года в селе Головеньки, Черниговская область
Костел святого Франциска Борджиа в неоготическом стиле. Возведенный в 1902 году немецкими колонистами в селе Розлуч на Львовщине
Деревянная Николаевская церковь 1763 года в селе Городище в Черниговской области. В 2017 году - перенесена в Музей народной архитектуры и быта Украины в Пирогово
Троицкий собор из романа Олеся Гончара “Собор”. Он построен в 1778 году народным мастером Яковом Погребняком без единого гвоздя в городе Новомосковск, Днепропетровская область. В 2012 году памятник находился в предаварийном состоянии

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Владельцы студии "Помешанные резчики по тыкве" американцы Марк Эван и Крис Сория более 10 лет вырезают картины на тыквах.

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