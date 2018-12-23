Киевлянин делает миниатюрные храмы из дерева

Киевлянин Вячеслав Коломиец собственноручно собирает модели украинских деревянных храмов.

Для работы использует липу, фанеру, шпон, проволоку, краски и клей. "Я пытался делать те церкви, которые находятся в аварийном состоянии или совсем разрушены. Собирал модели по фотографиям и чертежам, которые находил. Есть шикарные деревянные храмы, но вопрос в том, что все они очень известные, все их видели и все о них слышали. А я ищу малоизвестные церкви у которых была бы приличная архитектура", - говорит Коломиец в интервью изданию "Инфолайф".

Фото: Инфолайф

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