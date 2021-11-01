Киевляне в очереди на вакцинацию устроили мордобой

Киевляне подрались в очереди на Covid-вакцинацию. Фото: скриншот с видео

Киевляне, желающие вакцинироваться от коронавируса до введения красной зоны, устроили драку в очереди на вакцинацию.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Facebook. Когда и где произошел инцидент, не уточнили.

"За несколько часов до введения красной зоны люди в центрах вакцинации сошли с ума", - говорится в посте.

На кадрах видно, что в центр вакцинации выстроилась гигантская очередь. Дрались двое мужчин. Вокруг них столпились люди и пытались разнять. Кроме того, рядом две женщины хватали друг друга за волосы и толкались.

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С 1 ноября Киев перешел в красную зону карантина. Это решение приняла соответствующая госкомиссия 28 октября. Полный список новых запретов в столице - по ссылке.