В преддверии жестких ограничений в Киеве бум на вакцинацию - очереди "километровые"

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В Киеве в пункты вакцинации - очереди. За последнюю неделю количество записей на прививки в столице выросло на 44%.

На территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пыталась попасть на прививку, пишет "РБК-Україна"

Кроме того, сегодня очереди наблюдаются и возле пункта вакцинации в ТРЦ Ocean Plaza.

Информационная система для пациентов HELSI сообщает, что 21-28 октября в столице создали около 68 тыс. онлайн-записей на вакцинацию.

Среди центров массовой вакцинации наиболее популярны МВЦ на Левобережной, магазины "Епіцентр" - более тысячи человек в день. Наиболее востребованный ТРЦ – Ocean Plaza, 400 записей в день.

В выходные количество онлайн записей в центры вакцинации увеличивается в среднем на 20%.

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Записи в медучреждения также возросли. Наиболее активно киевляне записываются в поликлиники Дарницкого – около 2 тыс. онлайн-записей в день, Святошинского, Оболонского и Печерского районов – более тысячи заявок в день.

Сейчас в Киеве работает 31 пункт массовой вакцинации и 336 кабинетов в поликлиниках.

Доступны вакцины – Pfizer, Astra Zeneса, CoronaVac.

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С 1 ноября в Киеве устанавливают красный уровень эпидемической опасности. В общественный транспорт можно будет попасть только при наличии Covid-сертификата или отрицательного ПЦР-теста. За прошлые сутки в Украине зафиксировали очередной антирекорд новых случаев инфицирования коронавирусом - 26 870. В том числе в столице - 1616.