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вторник, 22 июня 2021 18:21

Киевляне страдают от смога. Столица на втором месте "грязного" рейтинга

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Киевляне страдают от смога. Столица на втором месте &quot;грязного&quot; рейтинга
Киевляне страдают от смога, который окутал столицу сегодня. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

Во вторник, 22 июня, Киев занял второе место в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. Индекс загрязнения составил 121 при норме 50.

Это подтверждают данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqai.

На первом месте оказался город Дакка, Бангладеш. Показатель загрязнения воздуха - 152.

На двух постах наблюдения качества воздуха в Киеве зафиксировали повышение концентрации пыли, сообщило Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

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"По данным космических наблюдений, над Левобережной частью Украины зафиксирована пылевая буря "Астраханский суховей". Явление затронуло Киев и стало причиной повышенных показателей пыли на постах мониторинга", - говорится в сообщении.

Для здоровых людей такой смог опасен. Вещества, которые в нем содержатся, могут провоцировать сонливость, вялость, снижать активность. Также он угнетает нервную систему, пишет "Сегодня".

Людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха. А также отменить спортивные занятия под открытым небом.

Смог окутал Киев около 12:00 22 мая из-за сильной жары. Опасное погодное явление наблюдается во всей столице. Киевляне жалуются на першение в горле и затрудненность дыхания.

Пылевую бурю также заметили на Полтавщине и в других регионах Левобережья. Впоследствии пылью затянуло Черниговщину.

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