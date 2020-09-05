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суббота, 05 сентября 2020 10:53

Киевляне должны решить, нужны ли им еще 5 лет невыполненных обещаний - Верещук

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Киевляне должны решить, нужны ли им еще 5 лет невыполненных обещаний - Верещук

"Пусть киевляне решают, нужны ли им еще пять лет невыполненных обещаний". Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила Ирина Верещук, народный депутат и кандидат на должность городского головы от правящей партии "Слуга Народа".

"Главное, чтобы господин Кличко, который надеется в очередной раз победить на выборах и еще пять лет ничего не делать - ни с Бортнической станцией аэрации, ни построить мусороперерабатывающий завод, или реализовать другие обещания, которые он так и не выполнил - пусть киевляне решают, нужны ли им еще пять лет невыполненных обещаний", - отметила Верещук.

Также Верещук рассказала, каким образом планирует победить на выборах.

"Я собираюсь работать и честно разговаривать с избирателями. Идти к киевлянам, объяснять свою позицию, предлагать изменения, новую команду, принципиально новое мышление и видение и, конечно, себя в качестве лидера общины", - отметила политик.

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