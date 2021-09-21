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вторник, 21 сентября 2021 17:39

Киевлян предупредили о закрытии нескольких станций метро

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Киевлян предупредили о закрытии нескольких станций метро
Вечером 22 сентября возможно ограничение на вход к станциям метро в Киеве. Фото: Михаил Маркив

В среду, 22 сентября, возможны изменения в работе трех станций столичного метро. Причина - проведение на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Динамо" - "Шахтер".

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Возможно ограничение (или закрытие. - Gazeta.ua) на вход станции Олимпийская перед началом футбольного матча и после окончания игры станций Олимпийская, Дворец спорта и Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Футбольный поединок начнется в 21:00.

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В столичном метро предупредили об ограничениях в работе из-за Covid-19. Цель - уменьшить скопления людей.

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