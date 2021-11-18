Киев засыплет первым снегом: известно, когда

В ночь на 19 ноября синоптики прогнозируют первый снег.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.
Согласно прогнозу температура воздуха опустится до -1°C. Осадки в виде мокрого снега перейдут в дождь. Воздух прогреется максимум до +3...5°C.
Скорость западного ветра - 7-12 м/с.
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Декабрь в Украине начнется с холода, возможны небольшие осадки. Ночи будут морозными, а дни в большинстве своем со знаком "плюс", прогнозирует народный синоптик Владимир Деркач.
На Святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное снижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.
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