Киев взялся за ремонт теплотрассы, в которой 2 года топились машины

В центре Киева, на углу ул. Саксаганского и Шота Руставели, заменяют проблемную тепломагистраль. Сейчас идет первый этап модернизации теплотрассы диаметром 700 мм.

Об этом сообщил Киевтеплоэнерго.

Фото: Александр Марущак "Сегодня"

"Трубы прокладывают в котловане глубиной 4 м и в тоннеле. На первом этапе обустроят около 600 м предварительно изолированных труб с запорной арматурой европейского образца и системой сигнализации о повреждении", - говорится в сообщении.

Отметили, что новые трубы рассчитаны на 40-50 лет эксплуатации. Второй этап модернизации начнется в следующем году. Работы организованы так, чтобы минимально ограничить движение в центре города.

Последствия прошлогоднего прорыва - 5 ноября 2019 года.

Последствия прорыва 2 года назад - 13 ноября 2018.

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Эту тепломагистраль эксплуатируют с 1972-го. За последние 5 лет ликвидировали 19 повреждений. Самые масштабные - 5 ноября 2019-го и 13 ноября 2018-го, когда прорвало трубу с горячей водой. В результате просел асфальт. На дороге образовались ямы. Проезжую часть залило кипятком. В ямы провалились автомобили с водителями. Один из них - в 2019-м - получил ожоги.