Киев в снежном "плену": впечатляющие фото атмосферного города

В Киеве 2-й день подряд снежный коллапс. Осадки не утихают. За последние 2 суток выпало около 30 см. Метель превратила украинский мегаполис на город "под одеялом". Этот снегопад имеет все шансы побить столичный рекорд 2013 года - тогда снежить не прекращало только 2 дня.

По прогнозам синоптиков, зима со снегопадами и морозами с нами надолго, пишет "Вечерний Киев".

Несмотря на совершенно безрадостную ситуацию на дорогах - с часовым ожиданием транспорта и гигантскими пробками - виды города поражают своей атмосферностью.

Фото: Борис Корпусенко, "Вечерний Киев"

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Утро 9 февраля в Киеве началось с масштабных пробок. Практически на всех дорогах столицы фиксировали затруднено движение. На отдельных улицах пробки достигали 10 баллов. За прошедшие сутки в городе непогода спровоцировала 248 ДТП и 239 травм из-за гололеда. Транспорт продолжает грузнуть в сугробах. Несмотря на непрерывную работу дорожников, снега на магистралях и тротуарах много. Освобождать транспорт из снежных ловушек помогают даже бронетранспортеры.