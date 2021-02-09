 
Ексклюзивы
1/5
Образ Бандеры был создан советской системой, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры был создан советской системой, чтобы запугивать людей
Просмотров: 306
Хвижа та сніжниця - как на украинском метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как на украинском метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 144
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 711
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 522
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2448
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 9729
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1620
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 576
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 2223
Фото
Все фото
19
4
4
3
16
Киев в снежном &quot;плену&quot;: впечатляющие фото атмосферного города
Киев в снежном "плену": впечатляющие фото атмосферного города
В Киеве в детском саду вспыхнул пожар
В Киеве в детском саду вспыхнул пожар
На дороги Киева вывели БТР
На дороги Киева вывели БТР
Киев сковали гигантские пробки
Киев сковали гигантские пробки
Киевский цирк поразил спектаклем без единого зверя - яркие фото
Киевский цирк поразил спектаклем без единого зверя - яркие фото
Видео
Все видео
Андреевский спуск превратился в Буковель - атмосферное видео
Андреевский спуск превратился в Буковель - атмосферное видео
Мужчину нашли мертвым в машине возле АЗС
Мужчину нашли мертвым в машине возле АЗС
Зимний апокалипсис: подборка опасных происшествий на столичных дорогах
Зимний апокалипсис: подборка опасных происшествий на столичных дорогах
Машина сделала сальто и выбросила пассажира: момент попал на видео
Машина сделала сальто и выбросила пассажира: момент попал на видео
Родственник Навального возглавил его родное село в Украине
Родственник Навального возглавил его родное село в Украине
Интервью
1/5
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 18
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 333
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 288
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 477
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
Просмотров: 54
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
вторник, 09 февраля 2021 17:40

Киев в снежном "плену": впечатляющие фото атмосферного города
19

  Комментировать

В Киеве 2-й день подряд снежный коллапс. Осадки не утихают. За последние 2 суток выпало около 30 см. Метель превратила украинский мегаполис на город "под одеялом". Этот снегопад имеет все шансы побить столичный рекорд 2013 года - тогда снежить не прекращало только 2 дня.

По прогнозам синоптиков, зима со снегопадами и морозами с нами надолго, пишет "Вечерний Киев".

Несмотря на совершенно безрадостную ситуацию на дорогах - с часовым ожиданием транспорта и гигантскими пробками - виды города поражают своей атмосферностью.

Фото: Борис Корпусенко, "Вечерний Киев"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Зеленского и Кличко не поделили расчищенные дороги

Утро 9 февраля в Киеве началось с масштабных пробок. Практически на всех дорогах столицы фиксировали затруднено движение. На отдельных улицах пробки достигали 10 баллов. За прошедшие сутки в городе непогода спровоцировала 248 ДТП и 239 травм из-за гололеда. Транспорт продолжает грузнуть в сугробах. Несмотря на непрерывную работу дорожников, снега на магистралях и тротуарах много. Освобождать транспорт из снежных ловушек помогают даже бронетранспортеры.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киев в снежном "плену": впечатляющие фото атмосферного города». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Зубные протезы женам начали выписывать с разрешения мужа

Запатентовали первый огнетушитель

Заключенные подняли восстание

Родился основатель Maybach

Украинские дипломаты подписали в Беларуси мир

Нобелевский лауреат не читал газет и не смотрел телевизор

На референдуме поддержали изменение власти

В Америке началась мания борьбы против коммунизма

"Просил пропустить в метро. Потому что не было денег на жетон" - 9 дней назад не стало Сергея Проскурни

Президента США выбрал парламент

Самое читаемое
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
10
 Просмотров: 212815
Финалистка &quot;Супер модели&quot; снялась в откровенных позах
Финалистка "Супер модели" снялась в откровенных позах
8
 Просмотров: 43157
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
6
 Просмотров: 35919
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
5
 Просмотров: 26327
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
5
 Просмотров: 25416
Новости Киева
Женщина 5 дней беспомощно лежала на полу в закрытой квартире
Женщина 5 дней беспомощно лежала на полу в закрытой квартире Просмотров: 396
В Зеленского и Кличко не поделили расчищенные дороги
В Зеленского и Кличко не поделили расчищенные дороги Просмотров: 234
В Киеве в детском саду вспыхнул пожар
В Киеве в детском саду вспыхнул пожар
4
 Просмотров: 216
Мужчину из пистолета обстрелял сосед: что известно
Мужчину из пистолета обстрелял сосед: что известно Просмотров: 180
В скандале вокруг земель ВДНХ новый поворот
В скандале вокруг земель ВДНХ новый поворот Просмотров: 261
Больше всего комментируют
3
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
2
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
1
Медики раскрыли невероятные свойства лимона
1
Жену Медведчука внесли в "Миротворец"
1
Путин злоупотребляет властью, но "жить стало лучше" - опрос
Голосов: 6585
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть