Киев утонул в утренних пробках: где проехать труднее всего

В Киеве утро вторника, 8 июня, началось из существенных пробок. Осложненный трафик фиксируют в некоторых районах столицы.

Это подтверждают данные Infoportal.kiev.

Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на просп. Романа Шухевича, Броварском и Соборности, ближе к рынку Березняки. Затруднено движение на бульв. Перова и мосту Патона. Пробки имеются по просп. Николая Бажана, возле станций метро Позняки и Осокорки.

Транспортный коллапс наблюдается и на правом берегу. Пробки образовались по Кольцевой дороге, ул. Вадима Гетьмана, просп. Любомир Гузар в сторону Индустриального моста, ул. Лобановского. Сложно проехать около станций метро Житомирская, Святошин, а также ул. Щусева.

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Образовались пробки на просп. Степана Бандеры, ул. Семена Скляренко, Богатырской, Куреневской и бульв. Дружбы народов.

Стоит центр города и Подол. Осложненное автодвижение на Петровской аллее и Набережном шоссе, возле станции метро Днепр.

Для решения проблемы пробок в Киеве планируют внедрить систему на базе искусственного интеллекта. Разработка системы уже началась. Проект будет поддерживать "одна из самых опытных и крупнейших компаний Европы".