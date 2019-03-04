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понедельник, 04 марта 2019 09:31

Киев тянется в пробках

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В понедельник утром на столичных дорогах осложнилось движение.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

 

На отдельных участках почти остановились "артерии" города - проспекты Победы, Шухевича, Голосеевский, Леся Курбаса и Валерия Лобановского, Окружная дорога, Дарницкое шоссе.

В сторону центра тянутся Северный, Дарницкий, Гаванский, Южный мосты и мост Патона. Мост Метро свободный.

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В Украине в понедельник, 4 марта, ожидают дождливую, но теплую погоду. Теплее всего в этот день будет на западе страны. В Киеве - до +8.

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Дата
04
марта

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