Киев тянется в пробках

В понедельник утром на столичных дорогах осложнилось движение.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.
На отдельных участках почти остановились "артерии" города - проспекты Победы, Шухевича, Голосеевский, Леся Курбаса и Валерия Лобановского, Окружная дорога, Дарницкое шоссе.
В сторону центра тянутся Северный, Дарницкий, Гаванский, Южный мосты и мост Патона. Мост Метро свободный.
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В Украине в понедельник, 4 марта, ожидают дождливую, но теплую погоду. Теплее всего в этот день будет на западе страны. В Киеве - до +8.
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