Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото

В Киеве с 8 декабря - сильный гололед. Льдом покрыты дороги, деревья, скамьи. Полиция вчера получила 112 сообщений о ДТП. 9 декабря в городе густой туман.

Как сегодня выглядела столица, фотографировал корреспондент Gazeta.ua.

Последний рабочий день недели в Киеве будет облачным и сырым. Осадки маловероятны. Однако будет ветрено – сильный ветер юго-восточного направления. Температура составит до +7...8°C.

В Карпатах 8 декабря насыпало почти полметра снега. Видимость была ограничена до 50 м. Ветер западный 5-6 м/с, а температура воздуха составляет -7°С.