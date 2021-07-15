Киев снова попал в мировой антирейтинг

В четверг, 15 июля, Киев занял 13-е место в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. По состоянию на 08:00 индекс загрязнения составил 90 при норме 50.
Это подтверждают данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqai.
Онлайн-карта по загрязненности воздуха показала, что самые опасные показатели зафиксировали в Соломенском районе.
Состояние воздуха характеризуется как "среднее".
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При таком уровне загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также отменить спортивные занятия под открытым небом.
На первом месте рейтинга оказалось Сантьяго, Чили. Показатель загрязнения воздуха - 156.
Ночь в Киеве стала самой жаркой за весь период наблюдений. Температура не опустилась ниже 22°С. Предыдущее рекордное значение + 21,4°C.
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