Киев снова оказался в антирейтинге городов, где дышать тяжелее

В среду, 17 февраля, Киев занял 8 место в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. По состоянию на утро индекс загрязнения составлял 155 при норме 50.
Это подтверждают данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqai.
5 первых мест рейтинга по уровню загрязнения воздуха заняли города
1. Калькутта, Индия;
2. Дели, Индия;
3. Дакка, Бангладеш;
4. Лахор, Пакистан;
5. Сараево, Босния.
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При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.
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