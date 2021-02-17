Киев снова оказался в антирейтинге городов, где дышать тяжелее

В среду, 17 февраля, Киев занял 8 место в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. По состоянию на утро индекс загрязнения составлял 155 при норме 50.

Это подтверждают данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqai.

Автор: скриншот Киев снова в десятке городов с самым загрязненным воздухом

5 первых мест рейтинга по уровню загрязнения воздуха заняли города

1. Калькутта, Индия;

2. Дели, Индия;

3. Дакка, Бангладеш;

4. Лахор, Пакистан;

5. Сараево, Босния.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воздух в Киеве стал одним из самых чистых в мире

При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.