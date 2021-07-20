Киев снова накрыл грозовой фронт. Коммунальщики наготове

Во вторник, 20 июля, на Киев снова обрушилась непогода. Кратковременные дожди с грозами и шквалы начали фиксировать в столице с 14:00.

Коммунальщики подготовились к возможному наводнению, сообщила пресс-служба КГГА.

Фото: КГГА

Устранять последствия непогоды будут 13 бригад гидрослужб и 37 бригад с ручной уборки Киевавтодора. А это 315 работников дорожно-эксплуатационных предприятий.

Ликвидировать последствия непогоды коммунальщикам поможет спецтехника - гидромониторы, мулососы, мотопомпы.

"По состоянию на 15:15 подтоплений улично-дорожной сети нет. Ситуацию на дорогах постоянно мониторят", - говорится в сообщении.

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19 июля Киев после адской жары накрыла мощная непогода. В некоторых районах столицы шквальный ветер повалил деревья. Улицы затопило. Вода проникла даже в подземные переходы и станции метро. Город парализовали гигантские пробки из-за невозможности следования транспорта. В течение 30 мин. в столице выпало 18 мм осадков, что равно почти недельной норме.