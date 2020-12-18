Киев сковали пробки: где затруднено движение

Киев остановился в пробках из-за более десятка ДТП.

Так, стоят основные столичные магистрали Об этом свидетельствуют данные Google Maps в пятницу, 18 декабря.

Пробки стоят на Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улицах Жилянской, Михаила Грушевского, Большой Житомирской, Льва Толстого, Мечникова, Шота Руставели и на Кольцевой дороге. Из-за ДТП, которые произошли у метро Нивки, образовался затор на проспекте Победы.

Затруднено также движение по улицам Елены Телиги, Академика Грекова, Щусева, Святошинский, Новоконстантиновской, на бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинский. На Телиги и Новоконстантиновской также произошло два ДТП. На Богатырской, Маршала Малиновского и Оболонском проспекте также затруднено движение из-за аварии.

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На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, Дарницком шоссе, Харьковском шоссе, проспекте Соборности, проспекте Мира, улице Тампере, улицы Евгения Сверстюка, Русановской набережной, улице Братиславской, бульваре Перова и проспекте Юрия Гагарина.

На Набережном шоссе и Броварском проспекте также ограничено движение из-за ДТП. Движение на Северном мосту затруднено в направлении к левому берегу.

Из-за гололеда в Киеве пострадали 163 человека: 150 взрослых и 13 детей. В столице начался дождь, а за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед.