Киев сковали гигантские пробки

Во вторник, 9 февраля, столицу парализовали масштабные пробки из-за сложных погодных условий. По состоянию на 8:00 осадки с разной интенсивностью продолжаются уже более 30 ч.

Снегопад спровоцировал затрудненное движение на всех мостах столицы, свидетельствуют данные Google Maps.

Фото: скриншот

В пробках стоят просп. Броварской, Николая Бажана, участок дороги от просп. Романа Шухевича к Севастопольской площади.

Образовался транспортный коллапс на просп. Голосеевском, Освободителей, Победы, Кольцевой дороге, в центре столицы, Набережном шоссе и Оболонском просп.

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Тянучку в обе стороны фиксируют на ул. Сечевых стрельцов, Черновола, Глубочицкой, бульв. Шевченко.

Добираться до центра с Троещины сложно. На ул. Оноре де Бальзака, Маяковского пробки. Интенсивность движения на Северном мосту очень медленная.

Непогода в Киеве, как и по всей Украине, бурлит 2-й день подряд. В течение ночи в столице работали 459 единиц спецтехники и 246 работников в составе 39 бригад по ручной уборки. Магистральные улицы чистили колонны спецтехники. Мэр Киева Виталий Кличко призвал не выезжать сегодня в город частным транспортом, а воспользоваться общественным. Рекомендовали родителям по возможности оставить детей дома на дистанционном обучении.