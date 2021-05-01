Киев переходит в "оранжевую" карантинную зону: новые правила

В городе ослабляют карантин, но все же будут действовать некоторые запреты Фото: pixabay.com

С 1 мая Киев из "красной" переходит в "оранжевую" карантинную зону.

В городе ослабляют карантин, но будут действовать некоторые запреты, сообщили в КГГА.

С 1 мая в столице запрещено:

- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

- проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м или наполненностью залов более 50% мест;

- пребывание в общественных зданиях и сооружениях, транспорте без защитных масок;

- работу кинотеатров и других учреждений культуры с наполненностью залов более 50% мест;

- перевозки в общественном транспорте пассажиров более 50% от количества мест;

- самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;

- проведение дискотек, работа ночных клубов;

- организовывать праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в учреждениях питания;

- работу общепита после 24:00 и до 7:00, кроме доставки и заказов навынос;

- размещение посетителей в заведениях питания на расстоянии менее 2 м между столами и более 4 человек за столом;

- обслуживание посетителей без обеспечения маркировки для соблюдения дистанции в очереди в 1,5 м, соблюдение масочного режима и организации централизованного сбора использованных масок;

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- деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, а также реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью;

- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50 процентов соискателей учеников или студентов и персонала;

- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий для участников из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей;

- деятельность спортзалов и фитнес-центров, если посетителей более 1 человека на 10 кв. м, бассейнов — если больше 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек — для спортивных тренировочных групп;

- посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты временного или постоянного проживания.

В Киеве с начала введения тотального локдауна обнаружили 1516 заведений, нарушивших карантин. В частности, 440 заведений общественного питания, или почти каждый десятый из проверенных.