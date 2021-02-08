Киев из-за снегопада парализовали гигантские пробки

Столицу утром, 8 февраля, сковали пробки и затрудненное движения из-за сложных погодных условий.

Это подтверждают данные Google Maps.

Фото: скриншот

В пробках стоят просп. Победы, Валерия Лобановского, Голосеевский, Степана Бандеры, Героев Сталинграда и Любомира Гузара, Большая кольцевая дорога. Также ул. Богатырская, Семена Скляренко, Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Жилянская, Сечевых Стрельцов, Глубочицкая и Николая Гринченко.

Осложнения движения фиксируют на просп. Вацлава Гавела и Леси Украинки, Набережном шоссе.

Пробки образовались у станций метро. В частности Контрактовая площадь, Почтовая площадь и Лыбидская, Лукьяновская, Театральная, Золотые Ворота, Дворец Спорта, Кловская, Олимпийская, Дворец Украина, Святошин, Нивки.

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Затрудненное движение наблюдается возле станций метро на левом берегу - Левобережная, Дарница, Черниговская, Осокорки, Позняки и Вырлица.

На Северном мосту, мосту Метро, мосту Патона и Южном мосту движение затруднено в обе стороны.

8 февраля в Украине будут снег и мороз в большинстве областей. В западных, северных и центральных областях значительный снег. На юге и в Карпатском регионе снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед. На Закарпатье значительный дождь, на дорогах гололедица.