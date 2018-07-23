Как в Европе: активные киевляне предлагают усовершенствовать проблемный переход в столице

Киевлянин Владислав Самойленко зарегистрировал петицию о создании нового подземного перехода от ст. м. "Выставочный центр" до Национального Выставочного центра, путем соединения вестибюля станции с существующим подземным переходом.

Чиновники со времен открытия станции обещали этот вопрос решить. Однако сдвигов не произошло.

Автор: Владислав Самойленко Киевляне требуют нового перехода на Выставочном центре

"Любому человеку, чтобы выйти из метро и попасть на территорию Выставочного центра нужно: 1) Подняться из метро, где есть лифт, эскалатор. 2) Через шум стихийной торговли под запахи пирожков, кофе и шаурмы протиснуться к светофору. 3) Подождать зеленый свет и перейти наземный переход. В то же время надо быть осторожным, ведь были реальные прецеденты, когда нетерпеливые водители, не дождавшись своего зеленого света, осуществляли наезды на пешеходов. Далее путь идет обшарпанным подземным переходом", - комментирует Самойленко.

Автор: Владислав Самойленко Киевляне требуют нового перехода на Выставочном центре

Автор: Владислав Самойленко Киевляне требуют нового перехода на Выставочном центре

Автор: Владислав Самойленко Киевляне требуют нового перехода на Выставочном центре

Пешеходы жалуются, что в подземном переходе отсутствует пандус и условия для родителей с колясками, людей с инвалидностью, с тяжелыми сумками, или просто тех, кто имеет сложности при передвижении.

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Активисты предлагают сделать прямое сообщение вестибюля станции метро с выходами на Голосеевский проспект, улицы Глушкова и Васильковская.

"В форс-мажорных ситуациях, которых бывает считанные случаи в год, во время наиболее массовых мероприятий на ВДНХ, неудобным подземным переходом пользуются меньше и поток людей идет напрямик кратчайшим путем", - добавляет Владислав Самойленко.

Автор: Владислав Самойленко Киевляне требуют нового перехода на Выставочном центре

Чтобы петицию рассмотрели в Киевском городском совете, необходимо собрать более 10 тыс. подписей. По мнению общественного активиста, данный прецедент по совершенствованию перехода поможет решить и другие проблемы участки в Киеве.

Автор: Владислав Самойленко Синим показано, где можно двигаться по наземному переходу, зеленым - предложение соединения подземного перехода и вестибюля станции метро «Выставочный центр»

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