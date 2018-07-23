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понедельник, 23 июля 2018 21:46

Как в Европе: активные киевляне предлагают усовершенствовать проблемный переход в столице
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Киевлянин Владислав Самойленко зарегистрировал петицию о создании нового подземного перехода от ст. м. "Выставочный центр" до Национального Выставочного центра, путем соединения вестибюля станции с существующим подземным переходом.

Чиновники со времен открытия станции обещали этот вопрос решить. Однако сдвигов не произошло.

Автор: Владислав Самойленко
  Киевляне требуют нового перехода на Выставочном центре
Киевляне требуют нового перехода на Выставочном центре

"Любому человеку, чтобы выйти из метро и попасть на территорию Выставочного центра нужно: 1) Подняться из метро, где есть лифт, эскалатор. 2) Через шум стихийной торговли под запахи пирожков, кофе и шаурмы протиснуться к светофору. 3) Подождать зеленый свет и перейти наземный переход. В то же время надо быть осторожным, ведь были реальные прецеденты, когда нетерпеливые водители, не дождавшись своего зеленого света, осуществляли наезды на пешеходов. Далее путь идет обшарпанным подземным переходом", - комментирует Самойленко.

Автор: Владислав Самойленко
  Киевляне требуют нового перехода на Выставочном центре
Киевляне требуют нового перехода на Выставочном центре
Автор: Владислав Самойленко
  Киевляне требуют нового перехода на Выставочном центре
Киевляне требуют нового перехода на Выставочном центре
Автор: Владислав Самойленко
  Киевляне требуют нового перехода на Выставочном центре
Киевляне требуют нового перехода на Выставочном центре

Пешеходы жалуются, что в подземном переходе отсутствует пандус и условия для родителей с колясками, людей с инвалидностью, с тяжелыми сумками, или просто тех, кто имеет сложности при передвижении.

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Активисты предлагают сделать прямое сообщение вестибюля станции метро с выходами на Голосеевский проспект, улицы Глушкова и Васильковская.

"В форс-мажорных ситуациях, которых бывает считанные случаи в год, во время наиболее массовых мероприятий на ВДНХ, неудобным подземным переходом пользуются меньше и поток людей идет напрямик кратчайшим путем", - добавляет Владислав Самойленко.

Автор: Владислав Самойленко
  Киевляне требуют нового перехода на Выставочном центре
Киевляне требуют нового перехода на Выставочном центре

Чтобы петицию рассмотрели в Киевском городском совете, необходимо собрать более 10 тыс. подписей. По мнению общественного активиста, данный прецедент по совершенствованию перехода поможет решить и другие проблемы участки в Киеве.

Автор: Владислав Самойленко
  Синим показано, где можно двигаться по наземному переходу, зеленым - предложение соединения подземного перехода и вестибюля станции метро «Выставочный центр»
Синим показано, где можно двигаться по наземному переходу, зеленым - предложение соединения подземного перехода и вестибюля станции метро «Выставочный центр»

Хозяйственный районный суд Киева решил не переводить долг компании "Киевэнерго" за потребленный газ перед НАК "Нафтогаз" на коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". Но это не поможет восстановить горячее водоснабжение в столице, рассказала Gazeta.ua энергетический эксперт Мария Яковлева.

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