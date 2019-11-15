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пятница, 15 ноября 2019 13:00

Как продвигается строительство метро на Виноградаре: свежие фото
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На Виноградаре построили первый участок тоннеля метро
Фото: facebook.com/s.hrynkevych
На Виноградаре построили первый участок тоннеля метро
На Виноградаре построили первый участок тоннеля метро
На Виноградаре построили первый участок тоннеля метро
На Виноградаре построили первый участок тоннеля метро

В сети показали фото строительства метро на Виноградаре.

Их на своей странице в Facebook опубликовал сотрудник "Киевметростроя" Сергей Гринкевич.

"Метро на Виноградарь - первые конструкции. Пока на всех участках готовят котлованы, на одном он давно готов. И наконец настал момент, когда в нем появился тоннель. Первые постоянные железобетонные конструкции метро", - пишет Гринкевич.

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По его словам, между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды" начали строить вентиляцию.

В киевском метрополитене открыли стеклянный офис полиции. Он находится на станции "Лукьяновская". Помещение спроектировали по стандартам "прозрачного" офиса. Теперь пассажирам будет проще найти правоохранителей в случае необходимости. Кроме того, там есть автоматический дефибриллятор.

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