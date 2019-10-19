Нельзя петь и заходить голым: вводят новые правила для столичного метро

Киевсовет подготовил новые правила для пользования метрополитеном. Фото: 112.ua

Киевский горсовет представил проект новых правил для пользования метрополитеном.

Новые правила предусматривают гораздо больше запретов для пассажиров, ознакомиться с ними можно на сайте Киевсовета.

Согласно документу, в метро нельзя будет находиться в неопрятном виде. Имеется в виду, если человек обнаженный, с обнаженным торсом, в нижнем белье, без одежды и без обуви, в грязной одежде, в одежде "с явно выраженным специфическим и неприятным запахом".

В новой редакции правил разрешается перевозить велосипед исключительно в чехле. Запрещено ездить на самокатах, роликах и скейтах.

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Нельзя перевозить предметы округлой формы, которые не за что держать.

Запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, осуществлять предпринимательскую деятельность, заниматься агитацией, громко включать музыку, играть на музыкальных инструментах, а еще нельзя петь.

Руководитель информационного центра КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон рассказала о строительстве новых станций подземки. Она отметила, что сейчас строятся две станции на Виноградаре и продолжаются переговоры по четвертой линии столичного метро.