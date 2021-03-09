Как Киев будет отмечать 207-ю годовщину со дня рождения Кобзаря

Автор: КГГА Возложение цветов к памятнику Кобзарю

В Киеве по случаю 207-й годовщины со дня рождения украинского поэта и художника Тараса Шевченко запланирован ряд мероприятий.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Утром 9 марта состоялось возложение цветов к памятнику Кобзарю в парке Тараса Шевченко. В церемонии приняли участие представители столичной власти.

Сегодня в 16:00 в Музее книги и книгопечатания Украины состоится презентация издания "Следственно-надзорные дела Тараса Шевченко (1847-1859). Факсимиле" в 2 книгах. Обе содержат факсимиле всех сохранившихся до сих пор следственных и надзорных дел Шевченко. Это первая полная академическая публикация шевченковских документов такого типа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шутит и фотографируется - виртуальный Тарас Шевченко гуляет Киевом

Центральная библиотека им. Тараса Шевченко для детей проводит ежегодный проект "Иду с детства к Тарасу", принимая видеоработы, в которых читатели декламируют любимую поэзию Шевченко.

14 марта в 13:00 в Музее театрального, музыкального и киноискусства Украины состоится концерт "Тарас Шевченко и украинская песня".

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память украинского поэта и художника Тараса Шевченко по случаю 207-й годовщины со дня его рождения