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среда, 25 августа 2021 16:39

Как изменилась железнодорожная станция Святошин после капремонта
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Фото: facebook.com/ol.vasilyev

В Киеве на железнодорожной станции Святошин закончили строительство новой платформы.

Об этом сообщил Олег Васильев в Facebook.

"Из нововведений вижу автоматы по продаже билетов, рассчитаться можно даже по безналу. Но официально остановка пока что не работает", - написал Васильев.

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Реконструировали станцию Святошин впервые с 1977 года. Планировали построить новую высокую платформу с навесом, создать условия для обеспечения доступа всех категорий маломобильного населения. Станцию должны были обустроить современными системами освещения, оповещения, видеонаблюдения и безопасности. Проект Kyiv City Express является частью президентской программы "Большая стройка".

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