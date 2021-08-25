Как изменилась железнодорожная станция Святошин после капремонта

В Киеве на железнодорожной станции Святошин закончили строительство новой платформы.
Об этом сообщил Олег Васильев в Facebook.
"Из нововведений вижу автоматы по продаже билетов, рассчитаться можно даже по безналу. Но официально остановка пока что не работает", - написал Васильев.
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Реконструировали станцию Святошин впервые с 1977 года. Планировали построить новую высокую платформу с навесом, создать условия для обеспечения доступа всех категорий маломобильного населения. Станцию должны были обустроить современными системами освещения, оповещения, видеонаблюдения и безопасности. Проект Kyiv City Express является частью президентской программы "Большая стройка".
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