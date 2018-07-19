Как будут выглядеть озера в Киевском зоопарке

На территории Киевского зоопарка завершается реконструкция комплекса из трех озер - декоративного, карпового и пеликанового.
Их откроют для посетителей уже этой осенью, сообщает пресс-служба КГГА.
Сейчас строительные работы первой очереди близки к завершению, но нужно время для озеленения, благоустройства территории и переселения представителей фауны. Пока же на участке реконструкции полностью заменили коммуникации, обустроили полив территории и провели наружное освещение.
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В малом озере площадью 350 куб. м рыбы не будет. Оно предназначено для декоративных целей. На его берегах обустроят сад камней, а вода каскадом будет перетекать к дамбе, за которой расположится озеро для пеликанов объемом 3300 куб. м и глубиной 2,4 м. Для зимовки птиц рядом с озером разместится птичник площадью 100 кв. м.
Пеликановое и карповое озера будет разделять мост. Объем карпового озера - 2300 куб. м. В нем предусмотрены условия для зимовки рыб. На берегу карпового озера будет построен смотровой амфитеатр с каскадом гранитных трибун, где можно организовывать небольшие представления, презентации, лекции.
Также здесь появится японская беседка, откуда можно будет наблюдать за игрой карпов кои.
Реконструкция Киевского зоопарка рассчитана на шесть этапов. Обустройство трех озер - это часть первого этапа, куда также входит реконструкция приматника, строительство универсального вольера и обустройство нового центрального входа на пересечении проспекта Победы и улицы Зоологической. Эти объекты должны быть завершены в следующем году.
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