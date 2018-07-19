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четверг, 19 июля 2018 12:26

Как будут выглядеть озера в Киевском зоопарке

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На территории Киевского зоопарка завершается реконструкция комплекса из трех озер - декоративного, карпового и пеликанового.
Их откроют для посетителей уже этой осенью, сообщает пресс-служба КГГА.

Сейчас строительные работы первой очереди близки к завершению, но нужно время для озеленения, благоустройства территории и переселения представителей фауны. Пока же на участке реконструкции полностью заменили коммуникации, обустроили полив территории и провели наружное освещение.

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В малом озере площадью 350 куб. м рыбы не будет. Оно предназначено для декоративных целей. На его берегах обустроят сад камней, а вода каскадом будет перетекать к дамбе, за которой расположится озеро для пеликанов объемом 3300 куб. м и глубиной 2,4 м. Для зимовки птиц рядом с озером разместится птичник площадью 100 кв. м.

Автор: КГГА
  На берегу одного из озер появится японская беседка
На берегу одного из озер появится японская беседка

Пеликановое и карповое озера будет разделять мост. Объем карпового озера - 2300 куб. м. В нем предусмотрены условия для зимовки рыб. На берегу карпового озера будет построен смотровой амфитеатр с каскадом гранитных трибун, где можно организовывать небольшие представления, презентации, лекции.
Также здесь появится японская беседка, откуда можно будет наблюдать за игрой карпов кои.

Автор: КГГА
  Пеликановое и карповое озера будет разделять мост
Пеликановое и карповое озера будет разделять мост
Вода для подпитки озер будет поступать из пробуренных артезианских скважин и проходить несколько этапов очистки, чтобы избежать цветения и неприятного запаха.

Реконструкция Киевского зоопарка рассчитана на шесть этапов. Обустройство трех озер - это часть первого этапа, куда также входит реконструкция приматника, строительство универсального вольера и обустройство нового центрального входа на пересечении проспекта Победы и улицы Зоологической. Эти объекты должны быть завершены в следующем году.

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19
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