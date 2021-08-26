"К счастью, никого не убил" - пьяный водитель заснул в пробке

Прохожие подумали, что водителю за рулем стало плохо. Выяснилось, он был пьян и уснул. Фото: kyiv.media

В Киеве пьяный водитель Volkswagen уснул за рулем в пробке.

Произошло это возле ТРЦ "Проспект" неподалеку от станции метро Черниговская 25 августа, информирует сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

"Люди остановились, думали, стало плохо. А здесь все "хорошо". К счастью, никого (водитель. - Gazeta.ua) не убил. На месте работала полиция", - говорится в посте.

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Водителя проверили на состояние опьянения. Алкотестер показал 3,31‰. Это превышает разрешенную норму алкоголя в 16 раз.

Патрульные составили на водителя административный протокол.

В Киеве пьяный водитель врезался в припаркованное авто. После совершенного лег "отдохнуть". Послал всех полицейских и скорую помощь на "три буквы". И 4 ч. не мог подняться на ноги, потому что был критически пьян.