"К счастью, никого не убил" - пьяный водитель заснул в пробке

 
Ексклюзивы
1/5
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 531
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 423
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1053
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1251
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 13086
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1341
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
2 Просмотров: 14877
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 1791
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 639
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 747
Фото
Все фото
16
6
5
8
4
Шапки-зонтики и красные сапоги - что украинцы надели на парад
Шапки-зонтики и красные сапоги - что украинцы надели на парад
Самый милый памятник Киева одели в форму военных: яркие фото
Самый милый памятник Киева одели в форму военных: яркие фото
Лава-терраса в столичном сквере напоминает о литовском янтаре
Лава-терраса в столичном сквере напоминает о литовском янтаре
Как изменилась железнодорожная станция Святошин после капремонта
Как изменилась железнодорожная станция Святошин после капремонта
Под Киевом вооруженный мужчина проник в дом и поиздевался над детьми
Под Киевом вооруженный мужчина проник в дом и поиздевался над детьми
Видео
Все видео
Пьяные подростки шокировали выходкой в столичном метро
Пьяные подростки шокировали выходкой в столичном метро
"К счастью, никого не убил" - пьяный водитель заснул в пробке
"К счастью, никого не убил" - пьяный водитель заснул в пробке
Мужчина в трусах устроил "зрелищное шоу" на строительном кране
Мужчина в трусах устроил "зрелищное шоу" на строительном кране
Подростки надругались над флагом Украины: вандалов засекла камера
Подростки надругались над флагом Украины: вандалов засекла камера
Во время парада в Киеве зритель поджег себя
Во время парада в Киеве зритель поджег себя
Интервью
1/5
Что такое голодовка, о которой говорил мой дед, узнала уже при независимости – Ирма Витовская
Что такое голодовка, о которой говорил мой дед, узнала уже при независимости – Ирма Витовская
Просмотров: 594
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 738
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1449
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 252
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1296
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 августа 2021
Просмотров: 936
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
четверг, 26 августа 2021 11:02

"К счастью, никого не убил" - пьяный водитель заснул в пробке

  Комментировать
&quot;К счастью, никого не убил&quot; - пьяный водитель заснул в пробке
Прохожие подумали, что водителю за рулем стало плохо. Выяснилось, он был пьян и уснул. Фото: kyiv.media

В Киеве пьяный водитель Volkswagen уснул за рулем в пробке.

Произошло это возле ТРЦ "Проспект" неподалеку от станции метро Черниговская 25 августа, информирует сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

"Люди остановились, думали, стало плохо. А здесь все "хорошо". К счастью, никого (водитель. - Gazeta.ua) не убил. На месте работала полиция", - говорится в посте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный водитель оставил киевлян без света и заснул в патрульном авто

Водителя проверили на состояние опьянения. Алкотестер показал 3,31‰. Это превышает разрешенную норму алкоголя в 16 раз.

Патрульные составили на водителя административный протокол.

В Киеве пьяный водитель врезался в припаркованное авто. После совершенного лег "отдохнуть". Послал всех полицейских и скорую помощь на "три буквы". И 4 ч. не мог подняться на ноги, потому что был критически пьян.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"К счастью, никого не убил" - пьяный водитель заснул в пробке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

В селе объявили о создании республики

Закованного в цепи фокусника бросили в воду

Самое читаемое
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
27
 2 Просмотров: 14886
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
27
 Просмотров: 13104
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн Просмотров: 7722
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому 1 Просмотров: 3933
Порошенко облили зеленкой
Порошенко облили зеленкой
 30 Просмотров: 3816
Новости Киева
Пьяные подростки шокировали выходкой в столичном метро
Пьяные подростки шокировали выходкой в столичном метро
 Просмотров: 216
Отец на прогулке потерял 2-месячного ребенка
Отец на прогулке потерял 2-месячного ребенка Просмотров: 414
Центры административных услуг Киева начали принимать е-паспорта в приложении "Дія"
Центры административных услуг Киева начали принимать е-паспорта в приложении "Дія" Просмотров: 81
Шапки-зонтики и красные сапоги - что украинцы надели на парад
Шапки-зонтики и красные сапоги - что украинцы надели на парад
16
 Просмотров: 1845
Самый милый памятник Киева одели в форму военных: яркие фото
Самый милый памятник Киева одели в форму военных: яркие фото
6
 Просмотров: 990
Больше всего комментируют
30
Порошенко облили зеленкой
3
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
2
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
2
США будут поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией - Блинкен
2
Посольство США осудило нападение на Порошенко
Голосов: 6918
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть