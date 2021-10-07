Из-за самоката остановили линию метро в Киеве

На Театральной самокат упал на рельсы. Фото: УП

Красную ветку метро в Киеве останавливали из-за того, что на пути упал детский самокат.

Это произошло на станции Театральная, сообщил Киевский метрополитен в Facebook.

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"Чтобы достать вещь и обеспечить движение поездов было необходимо отключить напряжение на контактном рельсе и остановить линию. Призываем пассажиров соблюдать Правила пользования метрополитеном. Особенно важно не заходить за ограничительную линию и держаться за поручень", - добавили в сообщении.

На станции столичного метро Золотые ворота сняли видео с помощью дрона. Кадры опубликовала в Facebook заместитель начальника метрополитена Наталья Макогон. Дрон снял зал с кассами, эскалаторы и вестибюли.