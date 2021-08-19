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четверг, 19 августа 2021 00:58

Из-за репетиции парада и перекрытых улиц неизвестный угрожал пистолетом полиции

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Из-за репетиции парада и перекрытых улиц неизвестный угрожал пистолетом полиции
В Киеве прошла репетиция парада. Фото: Корреспондент

В Киеве задержали водителя, который угрожал оружием из-за того, что не смог проехать перекрытой улице.

Из-за перекрытия движения на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели водитель не смог проехать дальше, достал пистолет и начал угрожать полицейским. Его сразу же разоружили, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Нарушителем оказался житель Черниговской области 2000 года рождения. Его задержали и изъяли пистолет, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Водителю грозит до трех лет лишения свободы.

"О перекрытия определенных дорог из-за репетиции парада ко Дню Независимости мы сообщили заранее всеми доступными средствами полиции и города. Просим с пониманием отнестись к временным мероприятий ", - заявили в МВД Украины.

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В Киеве провели первую репетицию парада войск к 30-летию Независимости Украины. Походка сопровождалась музыкальными композициями в исполнении военного оркестра ВСУ. Участники марша скандировали: "Слава Украине - Героям Слава", "Украина превыше всего".

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