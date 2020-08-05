Исполнение гимна в столичных школах может иметь неожиданные последствия

Исполнение гимна в школах столицы может иметь негативные последствия. Фото: by24.org

Обязательное исполнение гимна перед уроками в столичных школах может не только прививать патриотизм, как считают авторы нововведения, но и иметь негативные последствия.

Об этом Gazeta.ua рассказала психолог и педагог Наталья Кожушная.

"Внедряя подобные меры, мы часто забываем о последствиях, которые могут глубоко ранить детское сознание. Во-первых, все, что для ребенка является принудительным, уже на подсознательном уровне вызывает психологический дискомфорт и внутренний конфликт. Во-вторых, навязать ребенку любовь, уважение, патриотизм невозможно. Это зарождается в процессе воспитания, прививается родителями и передается поколениями", - говорит специалист.

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По мнению психолога, воспитывать патриотизм у школьников нужно другими методами, которые не будут ограничиваться исполнением гимна, а будут давать четкое понимание, почему мы должны это делать.

"Обязательным нововведением мы не изменим детское сознание воспринимать иначе школу, украинский язык или вообще страну. Если дети не совсем понимают, почему должны делать те или иные вещи, то часто становятся агрессивными и вступают в противостояние. Или же делают это бездумно, потому что нужно. Поэтому результата не будет. Формировать патриотизм у учащихся надо осторожно, с проявлением любви и заботы о них. Лучше больше уделить внимание изучению истории Украины. Делать это не по сухой программе, а интересно. Рассказывать о национальных героях. На примерах объяснять, почему мы должны гордиться, что украинцы, почему должны петь гимн".

Киевский городской совет принял проект решения об исполнении гимна Украины в столичных школах. Теперь каждый день киевские школьники будут начинать с исполнения гимна, сообщают соцсети депутатов.