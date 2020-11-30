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понедельник, 30 ноября 2020 17:15

Искали клиентов и проституток через интернет: в Киеве задержали сутенеров
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В Киеве задержали группу лиц по подозрению в сутенерстве.

В ее состав входили организаторы преступного бизнеса, диспетчеры и ответственное лицо за рекламу, сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: Нацполиция

Организаторы незаконного бизнеса - местные мужчина и женщина. Чтобы получить доходы от противоправной деятельности, они арендовали квартиры в Киеве.

"Они привлекли 28-летнюю женщину, которая занималась размещением рекламных объявлений о предоставлении интимных услуг в сети. С их помощью подбирали девушек и контактировали с потенциальными клиентами. Также в качестве диспетчеров привлекли 2 женщин, которые принимали звонки и сообщали стоимость услуг", - рассказал исполняющий обязанности начальника сектора ВБЗПТЛ полиции Киева Алексей Гаврилюк.

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По месту жительства организаторов и в их автомобиле, в местах разврата, помещениях одного из диспетчеров и ответственного лица за рекламу провели обыски.

"Изъяли вещественные доказательства преступной деятельности, а именно: деньги, мобильные телефоны, черновики, компьютерную технику, банковские карты, а также почти полсотни полиэтиленовых пакетов с веществом белого цвета, внешне похожей на амфетамин и 6 полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения, похожим на марихуану", - добавили в сообщении.

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Наркотические средства направили на проведение соответствующей экспертизы.

3 фигурантов задержали. В ближайшее время суд выберет им меру пресечения. Злоумышленникам грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.

В Николаеве целая семья - мать, дочь и зять - вербовала девушек в проститутки и искала им клиентов через интернет. На них работали 7 проституток. Час удовольствия с ними стоил около 1,3 тыс. грн.

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