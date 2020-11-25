Задержали семью сутенеров

Фото: mk.npu.gov.ua

В Николаеве целая семья - мать, дочь и зять, вербовали девушек в проститутки и искала им клиентов через Интернет. На них работали 7 проституток. Час удовольствия с ними стоил около 1,3 тыс. грн. В общем каждый день они приносили до 10 тыс. грн прибыли, из которой сами получали 50%.

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Сутенеры обеспечивали подчиненных жильем и местом для оказания интимных услуг, охраной, транспортом и другими необходимыми условиями, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Семейный бизнес семья активно рекламировала в соцсетях. Туда выкладывали фотографии девушек, расценки со списком интимных услуг. Девушек обеспечивали жильем, искали им клиентов, а половину заработанных ими денег забирали себе. 26-летняя дочь выполняла функцию вербования, ее 34-летний муж выполнял функцию охранника и таксиста, а 49-летняя мать выполняла функцию администратора. Во время обысков изъяты телефоны, деньги, черновые записи и различные интимные предметы", - рассказал начальник ГУ ЧП в Николаевской области Сергей Шайхет.

Всей предприимчивой семье светит 7 лет за решеткой.

Правоохранители разоблачили в Киеве сеть борделей, которые под прикрытием салонов массажа оказывали интимные услуги.Час развлечений с проститутками стоил от 1 тыс. грн до 2,5 тыс. грн. Для оказания секс-услуг 28-летняя организатор преступной деятельности снимала квартиры в центре города.